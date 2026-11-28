Опубликованы кадры с места удара дрона по Макеевке, где погибла семья с детьми

ИС "Вести" показала последствия удара дрона ВСУ по частному дому в Макеевке Опубликованы кадры с места удара дрона по Макеевке, где погибла семья с детьми

Москва28 ноя Вести.Информационная служба "Вести" опубликовала видео последствий удара беспилотника Вооруженных сил Украины по Червоногвардейскому району Макеевки, где погибла семья с двумя детьми.

Дом на Обогатительной улице практически полностью уничтожен. В результате атаки погибли четыре человека.

Погибло четыре человека, в том числе, как говорят местные жители, два ребенка. Это очередной террористический акт со стороны вооруженных сил Украины по отношению к мирным жителям Донбасса говорит корреспондент ИС "Вести"

Соседи рассказали, что жившие в этом доме люди незадолго до трагедии эвакуировались из-под Славянска.

Главное управление МЧС России по ДНР сообщило, что при разборе завалов были найдены тела четырех погибших: 58-летней женщины, 45-летнего мужчины, 23-летней и 17-летней девушек.

Удар беспилотника полностью разрушил одну квартиру, во второй рухнули кровля и перекрытие. Огнем уничтожены мебель и имущество жильцов на площади 15 квадратных метров.

На месте работали 36 человек личного состава и шесть единиц спецтехники МЧС России.