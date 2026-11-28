Двое взрослых и двое детей погибли при ударе ВСУ по частному дому в Макеевке

ВСУ атаковали частный дом в Макеевке, погибли двое детей и двое взрослых Двое взрослых и двое детей погибли при ударе ВСУ по частному дому в Макеевке

Москва28 ноя Вести.Четыре человека, включая двоих детей, погибли в результате удара ВСУ по частному дому в Макеевке ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что противник нанес удар по частному сектору в Красногвардейском районе города. Один дом оказался полностью разрушен, и под завалами остались люди.

На данный момент известно о четырех погибших – по предварительным данным, все они были членами одной семьи.

Главное управление МЧС России по ДНР сообщило, что при разборе завалов были найдены тела четырех погибших: 58-летней женщины, 45-летнего мужчины, 23-летней и 17-летней девушек.

В результате атаки одна квартира разрушена полностью, во второй рухнули кровля и перекрытие. Огнем уничтожены мебель и имущество жильцов на площади 15 квадратных метров.

На месте работали 36 человек личного состава и шесть единиц спецтехники МЧС России.