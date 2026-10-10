За сутки 4 жителя ДНР пострадали в результате украинских атак

За сутки 4 жителя ДНР пострадали в результате агрессии ВСУ За сутки 4 жителя ДНР пострадали в результате украинских атак

Москва10 окт Вести.За прошедшие сутки 4 мирных жителя ДНР пострадали в результате украинских атак. Об этом сообщил представитель военных следственных органов Следственного комитета (СК) РФ.

Вследствие атаки ударного БПЛА на жилой сектор в Киевском районе Донецка ранения получили 2 мирных жителя … Атаке ударного БПЛА подвергся частный жилой сектор в н.п. Селидово … — ранения получил мужчина 1950 г.р. … В результате атаки ударного БПЛА на легковой автомобиль на участке автодороги в Великоновоселковском округе ранение получил мужчина 1998 г.р. говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Также за сутки многочисленным атакам подверглись жилые кварталы Макеевки и Горловки, а также н.п. Амвросиевского и Волновахского округов. Повреждены 17 жилых домов, 6 объектов гражданской инфраструктуры, 2 грузовых и 10 легковых автомобилей.