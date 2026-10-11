За сутки один житель ДНР погиб, еще двое пострадали в результате агрессии ВСУ

За сутки житель ДНР погиб, еще двое пострадали в результате вражеской агрессии За сутки один житель ДНР погиб, еще двое пострадали в результате агрессии ВСУ

Москва11 окт Вести.За прошедшие сутки один мирный житель ДНР погиб, еще двое получили ранения в результате агрессии украинских боевиков. Об этом сообщили военные следственный органы Следственного комитета (СК) РФ.

В результате атаки ударного БПЛА на трактор на участке автодороги в Тельмановском округе погиб мужчина 1965 г.р. Атаке ударного БПЛА подвергся грузовой автомобиль на участке автодороги Донецк-Мариуполь в районе н.п. Еленовка… — ранение получил мужчина 1984 г.р. В результате атаки ударного БПЛА на территорию предприятия в Ворошиловском районе Донецка ранения получил мужчина 1970 г.р. говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

За прошедшие сутки под удары попали жилые кварталы Донецка и Горловки, а также н.п. Тельмановского, Старобешевского и Мангушского округов — зафиксировано 23 факта вооруженной агрессии, при которых противником использовано 44 боеприпаса различных единиц. Повреждены 5 жилых домов, 13 объектов гражданской инфраструктуры, 3 грузовых и 9 легковых автомобилей, городской автобус и спецтехника.