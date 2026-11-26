Четыре человека погибли, шестеро ранены в результате атак ВСУ в ДНР за сутки

За сутки в ДНР погибли четверо мирных жителей Четыре человека погибли, шестеро ранены в результате атак ВСУ в ДНР за сутки

Москва26 ноя Вести.Четыре мирных жителя погибли, шесть получили ранения в результате атак ВСУ в ДНР за минувшие сутки, сообщается в Telegram-канале управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Четыре человека погибли, еще шесть мирных жителей республики, в том числе двое детей, пострадали из-за атак ударных БПЛА ВФУ говорится в сообщении

Уточняется, что за сутки были повреждены пять жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.