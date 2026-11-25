ИС "Вести" сообщили об устранении возгорания в элитном ЖК на Никитском бульваре

ИС "Вести": пожар в элитном жилом комплексе на Никитском бульваре ликвидирован ИС "Вести" сообщили об устранении возгорания в элитном ЖК на Никитском бульваре

Москва25 ноя Вести.На Никитском бульваре на стройплощадке элитного жилого комплекса "Никитский 6" произошел пожар. Об сообщает ИС "Вести".

По предварительным данным, возгорание произошло на 2 этаже здания, а затем перекинулось на фасад, строительный забор и рекламные конструкции.

На Никитском бульваре, где произошел пожар на стройплощадке элитного жилого комплекса "Никитский 6". По предварительным данным, возгорание началось на втором этаже, затем пламя перекинулось на фасад здания, строительный забор и рекламные конструкции… Это один из самых дорогих клубных домов столицы стоимость квартир здесь доходит почти до 900 млн рублей. А сдать объект планировали уже к концу этого года сообщает ИС "Вести"

Сейчас возгорание ликвидировано, информация о пострадавших и точные причины возгорания выясняются.