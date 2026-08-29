Москва29 авгВести.В Санкт-Петербурге полностью потушили пожар, вспыхнувший в пентхаусе ЖК бизнес-класса "Империал". Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.
Инцидент произошел 29 августа в 19-этажном здании, расположенном по адресу: Московский район, Киевская улица, дом 3.
Происходило горение на мансардном этаже на площади 120 кв. метров … В 17:34 пожар ликвидированговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
К тушению пожара привлекались 8 единиц техники и 32 спасателя.
Сведения о пострадавших не поступали.