Пожар произошел в ЖК бизнес-класса "Империал" в Петербурге

В ЖК "Империал" в Петербурге горит пентхаус Пожар произошел в ЖК бизнес-класса "Империал" в Петербурге

Москва29 авг Вести.В Санкт-Петербурге произошел пожар на последнем этаже высотного здания на Киевской улице, сообщает ГУ МЧС России по Северной столице.

Московский район, Киевская улица, дом 3. В девятнадцатом жилом здании, на мансардном этаже, в помещении площадью 40 кв. метров происходит горение обстановки по всей площади. В 13.34 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС говорится в сообщении ведомства

На месте работают пожарные расчеты. Информации о пострадавших нет.

Согласно открытым источникам, по этому адресу находится ЖК бизнес-класса "Империал".