Москва29 авгВести.В Санкт-Петербурге произошел пожар на последнем этаже высотного здания на Киевской улице, сообщает ГУ МЧС России по Северной столице.
Московский район, Киевская улица, дом 3. В девятнадцатом жилом здании, на мансардном этаже, в помещении площадью 40 кв. метров происходит горение обстановки по всей площади. В 13.34 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИСговорится в сообщении ведомства
На месте работают пожарные расчеты. Информации о пострадавших нет.
Согласно открытым источникам, по этому адресу находится ЖК бизнес-класса "Империал".