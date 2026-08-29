Москва29 авгВести.В Санкт-Петербурге локализовали пожар, вспыхнувший в пентхаусе ЖК бизнес-класса "Империал". Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.
Инцидент произошел 29 августа в 19-этажном здании, расположенном по адресу: Московский район, Киевская улица, дом 3.
Происходило горение на мансардном этаже на площади 120 метров … В 14.35 [мск] пожар локализованговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
К тушению пожара привлекались 8 единиц техники и 32 спасателя.
Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.