Москва17 апр Вести.Звуковая и радиопропаганда играли важную роль в годы Великой Отечественной войны, рассказал вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны имени О.А. Ржешевского Константин Залесский в интервью ИС "Вести".

Министерство обороны РФ рассекретило уникальные кадры и документы, которые проливают свет на информационное противостояние Советского Союза и нацистской Германии в годы Великой Отечественной войны. В ведомстве отметили, что Германия опиралась на прямую ложь, манипуляции и запугивание, тогда как СССР строил свою информационную борьбу на подлинной правде о зверствах оккупантов.

В газетах и листовках советского солдата пытались убедить, что все кончено, что он будет освобожден от оков большевизма, что германские войска захватили полстраны и не останавливаются. В окопы Красной Армии забрасывали лживые боевые листки, где говорилось о неминуемой победе нацистской Германии, которая "бережно обращается с пленными".

Это листовки с призывами сдаваться, пропуски в плен… А еще была звуковая пропаганда, которая очень большую игру играла на фронте. Это записи передач или ведение прямой радиопередачи с помощью радиопередатчика… "Ваш товарищ такой-то сдался в плен, он жив-здоров" рассказал историк Залесский

Все рассекреченные документы по разделам Центральный архив опубликовал на сайте Министерства обороны под заголовком "Наше оружие – правда".