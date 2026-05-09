Историк Бурини: жена нациста привезла в Бразилию мыло из жира узников

Москва9 мая Вести.Историк Педро Бурини сообщил, что жена нациста Вольфганга Герхардта Рут привезла в Бразилию мыло, сделанное в 1943 году из жира узников концлагеря "Аушвиц-Биркенау". Его слова передает РИА Новости.

Он уточнил, что для беглых нацистов это был "каприз", символ унижения их противников.

Рут подарила одному человеку два куска мыла, сделанного из жира узников "Аушвиц-Биркенау рассказал историк, написавший книгу о главвраче этого концлагеря Йозефе Менгеле "Ангел смерти в Серра-Негра"

Ранее сообщалось, что в музее на месте бывшего нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме нашли тайник с вещами, принадлежавшими узникам.