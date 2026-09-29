Первый международный рейс вылетел из нового аэропорта Южно-Сахалинска

Из нового аэропорта Южно-Сахалинска вылетел первый международный рейс Первый международный рейс вылетел из нового аэропорта Южно-Сахалинска

Москва29 сен Вести.Из нового здания аэропорта Южно-Сахалинска, оборудованного автоматическими пропускными модулями, вылетел первый международный рейс, передает корреспондент ТАСС.

Из международного терминала пассажиры отправились в Харбин говорится в публикации

Южно-Сахалинск является единственным аэропортом на Дальнем Востоке с автоматическими пропускными модулями. Система паспортного контроля позволяет пассажирам проходить пограничный контроль по биометрии без непосредственного общения с пограничниками.