Москва3 сенВести.В ночь на четверг, 3 сентября, международный аэропорт Домодедово начал обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниотмечается в сообщении, которое было опубликовано в 00.35 по московскому времени
В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.