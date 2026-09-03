Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию Из-за ограничений аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Москва3 сен Вести.В ночь на четверг, 3 сентября, международный аэропорт Домодедово начал обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани отмечается в сообщении, которое было опубликовано в 00.35 по московскому времени

В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.