Москва14 октВести.Вечером во вторник, 13 октября, была проведена частичная эвакуация пассажиров из терминала "A" международного аэропорта Внуково, сообщается в MAX-канале воздушной гавани.
По данным аэропорта, в 23.00 в зоне внутреннего вылета терминала "А" сработала пожарная сигнализация в одном из кафе.
Была проведена частичная эвакуация пассажиров. На место прибыли пожарные. Очагов возгорания не зафиксировалиговорится в сообщении
Выяснилось, что сработал датчик из-за паров, образовавшегося в процессе мойки аэрогриля в кафе.
После отключения сигнализации пассажиров вернули на свои места в терминал.