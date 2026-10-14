Из терминала "А" аэропорта Внуково частично эвакуировали пассажиров Частичную эвакуацию пассажиров провели из терминала "A" аэропорта Внуково

Москва14 окт Вести.Вечером во вторник, 13 октября, была проведена частичная эвакуация пассажиров из терминала "A" международного аэропорта Внуково, сообщается в MAX-канале воздушной гавани.

По данным аэропорта, в 23.00 в зоне внутреннего вылета терминала "А" сработала пожарная сигнализация в одном из кафе.

Была проведена частичная эвакуация пассажиров. На место прибыли пожарные. Очагов возгорания не зафиксировали говорится в сообщении

Выяснилось, что сработал датчик из-за паров, образовавшегося в процессе мойки аэрогриля в кафе.

После отключения сигнализации пассажиров вернули на свои места в терминал.