Во Внуково трижды за день вводили ограничения, есть задержки рейсов Введенные ограничения повлияли на расписание рейсов во Внуково

Москва4 окт Вести.В аэропорту Внуково с начала суток 4 октября трижды вводили частичные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, это, как и ограничения в других регионах, повлияло на расписание рейсов, сообщает пресс-служба авиагавани в мессенджере MAX.

Были и есть задержки, но их количество не носит чрезмерный характер от слова "совсем" отмечается в публикации

В пресс-службе заверили, что аэропорт работает в штатном режиме, вечерний пик не отличался от других дней. Обстановка во Внуково спокойная.