Москва4 октВести.В аэропорту Внуково с начала суток 4 октября трижды вводили частичные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, это, как и ограничения в других регионах, повлияло на расписание рейсов, сообщает пресс-служба авиагавани в мессенджере MAX.
Были и есть задержки, но их количество не носит чрезмерный характер от слова "совсем"отмечается в публикации
В пресс-службе заверили, что аэропорт работает в штатном режиме, вечерний пик не отличался от других дней. Обстановка во Внуково спокойная.