На Алтае в ДТП разбился известный путешественник-велосипедист с аккордеоном

В Горно-Алтайске Республики Алтай 18 мая произошло ДТП с участием известного путешественника Климентия Калужских. Как передает KP.RU со ссылкой на паблик "Новости Горного Алтая", еще днем молодой человек играл на аккордеоне возле вокзала.

По данным ГУ МВД по республике, около 18.10 возле стелы на въезде в регион 23-летний житель Магаданской области, не спешившись, выехал на велосипеде на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. Произошло столкновение с автомобилем Lada Largus, за рулем которого был 44-летний житель Алтайского края.

В результате ДТП велосипедиста госпитализировали в республиканскую больницу с множественными переломами.

По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай

Климентий известен необычной формой своих выступлений. Он одновременно крутит педали своего велосипеда, играет на музыкальном инструменте и поет. В прошлом году молодой человек объехал больше 50 регионов России, в том числе приезжал и жил в Барнауле.