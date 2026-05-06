Кабмин выделил 6 млрд руб. закрытым аэропортам юга и центра России Закрытые аэропорты юга и центра России получат 6 млрд руб. компенсации

Москва6 мая Вести.Правительство выделило 6 миллиардов рублей на поддержку аэропортов на юге и центральной части страны, где действуют ограничения на полеты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Отмечается, что выделенные средства позволят возместить аэропортам в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе расходы с июля по декабрь 2025 года.

Речь идет о частичной компенсации затрат по обычным видам деятельности и процентов по кредитным договорам или договорам займа сказано в сообщении

Денежные средства были выделены из резервного фонда правительства.