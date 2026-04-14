Камерунец Серега получил гражданство РФ в Иркутской области после участия в СВО МВД "Иркутское": участники СВО из Африки и Азии получили российское гражданство

Москва14 апр Вести.В Иркутской области за год несколько уроженцев Африки и Азии получили российское гражданство, подписав контракт с Минобороны РФ и отправившись в зону спецоперации. Об этом сообщила ИС "Вести" заместитель начальника отдела по вопросам миграции МУ МВД России "Иркутское" Варвара Хоружая.

Среди них – 28-летний камерунец Джуниор Станислас Чедджу. В конце 2024 года он подписал контракт и отправился на СВО с позывным Серега.

Это не единственный такой случай. Только за этот год было несколько таких наших новых соотечественников из стран Африки и Азии рассказала Хоружная

Джуниор Станислас выучил русский язык по приложению. За полтора года знакомства с новой страной он побывал в Москве, Волгограде, Ростове, Донецке и четыре месяца назад остановился в Иркутске.

Ранее стало известно о желании добровольца из Германии Мартина Меерхоффа, который служит в российской армии, получить гражданство РФ.