Москва4 июлВести.Угроза атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Казани и Зеленодольска. Об этом сообщает республиканская служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Казань и Зеленодольск. Необходимо принять меры безопасностиговорится в канале ведомства на платформе MAX
Ранее ночью 4 июля на территории Татарстана была объявлена ракетная опасность. Росавиация в целях безопасности временно закрыла аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы.