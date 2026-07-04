Казани и Зеленодольску угрожает атака БПЛА Атака БПЛА угрожает Казани и Зеленодольску

Москва4 июл Вести.Угроза атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Казани и Зеленодольска. Об этом сообщает республиканская служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Казань и Зеленодольск. Необходимо принять меры безопасности говорится в канале ведомства на платформе MAX

Ранее ночью 4 июля на территории Татарстана была объявлена ракетная опасность. Росавиация в целях безопасности временно закрыла аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы.