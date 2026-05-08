Москва8 мая Вести.Россия стала главным победителем войны между Соединенными Штатами и Ираном, в то время как Украина оказалась в числе проигравших сторон. Об этом заявила бывший вице-президент США Камала Харрис.

Политик в интервью Fox News подчеркнула, что Украина сильно пострадала из-за перенаправления военной помощи.

Хотите знать, кто является главным победителем в иранской войне? Россия. Из-за нефтяного вопроса. [Президент Дональд Трамп] снял санкции с России. Знаете, что это значит? Они зарабатывают деньги на продаже нефти, которую иначе не могли бы продавать заявила она

По словам Харрис, Киев столкнулся с серьезными последствиями, поскольку Вашингтон перенаправляет на Ближний Восток артиллерию, боеприпасы и средства противовоздушной обороны, которые в противном случае пошли бы на Украину. Она отметила, что последствия этих решений серьезные.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что из-за ближневосточного конфликта Украине грозит дефицит некоторых критически важных видов оружия. По его словам, часть поставок сорвалась.