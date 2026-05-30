Москва30 маяВести.Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил ТАСС, что хоккейный клуб "Амур" отказался от иностранных легионеров.
Это решение, убежден он, позволит сделать игроков хабаровской команды более мотивированными и сплоченными.
По его словам, в хоккей должны играть наши спортсмены.
Поэтому мы прекратили отношения с легионерами и стали поддерживать выходцев из наших <российских> молодежных командрассказал Демешин
Глава региона подчеркнул, что после принятого решения спортсмены стали более вовлеченными в результат команды.
Губернатор также сообщил, что задача клуба на следующий сезон – выход в плей-офф и борьба за Кубок Гагарина.