Демешин сообщил, что ХК "Амур" отказался от иностранных легионеров

Москва30 мая Вести.Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил ТАСС, что хоккейный клуб "Амур" отказался от иностранных легионеров.

Это решение, убежден он, позволит сделать игроков хабаровской команды более мотивированными и сплоченными.

По его словам, в хоккей должны играть наши спортсмены.

Поэтому мы прекратили отношения с легионерами и стали поддерживать выходцев из наших <российских> молодежных команд рассказал Демешин

Глава региона подчеркнул, что после принятого решения спортсмены стали более вовлеченными в результат команды.

Губернатор также сообщил, что задача клуба на следующий сезон – выход в плей-офф и борьба за Кубок Гагарина.