Хранение и распространение вейпов запретили в Прикамье В Пермском крае запретили хранение и распространение вейпов

Москва21 мая Вести.В Пермском крае запретили хранение и распространение вейпов. Новые правила вступят в силу осенью 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона.

Соответствующий законопроект был принят в двух чтениях 21 мая, в четврег, на очередном заседании депутатов.

Будет действовать запрет на розничную торговлю никотинсодержащей продукцией, а также запрет на хранение и распространение никотинсодержащей продукции, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, в том числе электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания табака, их составных частей и элементов говорится в сообщении на официальном сайте парламента

Нарушение влечет за собой административную ответственность, а именно штраф от 15 до 100 тысяч рублей.

Как отметил председатель Заксобрания Валерий Сухих, закон призван, прежде всего, защитить здоровье жителей региона, в первую очередь это касается молодежи. На территории края уже действует запрет на продажу вейпов. При этом их наличие на складах и в торговых точках остается в так называемой "серой зоне.