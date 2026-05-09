Хусейни: война с Ираном вспыхивает каждое десятилетие на протяжении 40 лет

Москва9 мая Вести.Ближневосточный конфликт длится уже четыре десятилетия, вспыхивая каждые 10 лет, и конца этому не видно. Об этом ИС "Вести" заявил президент Husseini Energy Company Саддад Ибрагим Аль-Хусейни.

Он пояснил, что пока цель премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху – контроль над регионом и его ресурсами, у иранского режима – это выживание и сохранение большого государства.

Война длится уже четыре десятилетия. Она не сейчас началась и вспыхивает снова и снова, начиная с семидесятых годов. Мы попали в замкнутый круг, когда примерно каждые 10 лет происходит выплеск подобного насилия. Конец виден? Нет, потому что мы все знаем, в чем цель. Они заявлены много раз. Цели господина Нетаньяху – не просто безопасность, а контроль над регионом, над его ресурсами. Цель иранского режима – не только выживание, но и сохранение в качестве большого государства от Каспийского до Аравийского моря. И эти две главные силы будут продолжать бороться, втягивая в конфликт других - Турцию, Пакистан, Индию и, возможно, Китай, Европу рассказал Хусейни

По мнению эксперта, больше всего это касается Вашингтона, который не осознает глобального масштаба происходящего.

Ранее председатель Совета директоров группы "КайЮЙ" Ши Кань сообщил, что сценарий нынешнего кризиса вокруг Ирана был готов еще несколько лет назад.