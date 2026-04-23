Киберполиция рассказала, как проверить безопасность домашней сети Wi-Fi Киберполиция предложила пользователям Wi-Fi пройти тест на безопасность

Москва23 апр Вести.Каждый пользователь домашней сети Wi-Fi может узнать о ее уязвимости и обеспечить себе безопасность. С таким заявлением выступила Киберполиция в своем аккаунте в MAX.

Для этого необходимо пройти тест, состоящий из пяти вопросов.

Мы обсудили, зачем злоумышленникам может понадобиться доступ к вашей домашней сети. Теперь предлагаем пройти короткий чек-лист. сообщает Вестник Киберполиции России

Первый вопрос касается замены пароля от Wi-Fi. Его советуют сделать более сложным. Далее идут вопросы о замене логина и пароля администратора роутера, необходимости создания гостевой сети, просмотре незнакомых подключенных устройств и включенном шифровании WPA2 или WPA3.

Если хотя бы на один пункт вы отвечаете "нет", сеть уже уязвима утверждает ведомство

Ранее в Управлении по борьбе с киберпреступностью МВД РФ сообщили, что мошенники начинают контролировать весь интернет-трафик в сети, получая доступ к роутеру.