Москва23 апрВести.Каждый пользователь домашней сети Wi-Fi может узнать о ее уязвимости и обеспечить себе безопасность. С таким заявлением выступила Киберполиция в своем аккаунте в MAX.
Для этого необходимо пройти тест, состоящий из пяти вопросов.
Мы обсудили, зачем злоумышленникам может понадобиться доступ к вашей домашней сети. Теперь предлагаем пройти короткий чек-лист.сообщает Вестник Киберполиции России
Первый вопрос касается замены пароля от Wi-Fi. Его советуют сделать более сложным. Далее идут вопросы о замене логина и пароля администратора роутера, необходимости создания гостевой сети, просмотре незнакомых подключенных устройств и включенном шифровании WPA2 или WPA3.
Если хотя бы на один пункт вы отвечаете "нет", сеть уже уязвимаутверждает ведомство
Ранее в Управлении по борьбе с киберпреступностью МВД РФ сообщили, что мошенники начинают контролировать весь интернет-трафик в сети, получая доступ к роутеру.