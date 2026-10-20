КНР зафиксировала проход военного корабля США через свои территориальные воды Военные КНР заметили военный корабль США в своих территориальных водах

Москва20 окт Вести.Военные моряки КНР зафиксировали проход военного корабля США "Чарльстон" через свои территориальные воды у рифа Сяньбинь в Южно-Китайском море, говорится в заявлении Южной зоны боевого командования НОАК.

Там говорится, что силы командования организовали отслеживание и мониторинг американского военного корабля "Чарльстон", который утром 20 октября зашел в прибрежные воды Китая у рифа Сяньбинь без разрешения правительства КНР. В заявлении подчеркивается, что Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами Наньша (Спратли) и прилегающими к ним водами.

Военные КНР призвали США к немедленному прекращению подобной деятельности. Как подчеркивается, они находятся в состоянии повышенной готовности для защиты национального суверенитета и безопасности КНР, а также поддержания мира и стабильности в регионе.