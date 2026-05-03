Комбат с позывным Медведь: каждое уничтожение БПЛА мотивирует бойцов

Комбат Медведь: каждое сбитие дрона мотивирует бойцов Комбат с позывным Медведь: каждое уничтожение БПЛА мотивирует бойцов

Москва3 мая Вести.Каждое поражение дрона повышает мотивацию бойцов спецоперации, заявил командир батальона противодействия БПЛА с позывным Медведь в интервью Владимиру Соловьёву для "Соловьёв live", сообщает ИС "Вести".

Средний возраст оператора дрона сегодня составляет от 20 до 45 лет.

Ребята у меня нацелены и замотивированы. То есть каждое сбитие приносит им определенный ажиотаж. Хочется работать все больше и больше. Самостоятельно развиваются в этом направлении отметил военнослужащий

Он добавил, что Минобороны РФ поощряет бойцов — за каждое сбитие начисляются выплаты.