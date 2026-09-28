Москва28 сен Вести.Опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС), выявил, что половина жителей Украины — 50% — считают коррупцию во властных структурах одной из главных проблем страны. На втором месте по значимости оказались ракетно-дроновые удары: их отметили 40% респондентов.

Среди других тем, вызывающих беспокойство, участники опроса назвали непрофессионализм и некомпетентность властей (30%), низкие зарплаты и пенсии (28%), деятельность территориальных центров комплектования (24%), рост цен (23%) и ситуацию на фронте (21%). В целом 53% респондентов выбрали хотя бы один из двух вариантов, связанных с боевыми действиями, а 64% — коррупцию или некомпетентность властей.

Кроме того, 72% опрошенных заявили, что с начала специальной военной операции уровень коррупции на Украине вырос. Противоположного мнения придерживаются лишь 6%, остальные считают, что ситуация не изменилась, либо затруднились с ответом.

Столько же — 72% — возлагают на Владимира Зеленского личную ответственность за коррупционные действия представителей его окружения. Не согласны с этим 25% респондентов. При этом в КМИС отдельно подчеркивают, что такую "личную ответственность" следует трактовать прежде всего как политическую, а не как утверждение о непосредственной причастности Зеленского к коррупционным эпизодам.

Ранее издание Berliner Zeitung писало, что при Зеленском на Украине сформировалась "новая каста олигархов". По данным газеты, изменения в политико-экономической системе страны связаны с усилением роли людей, близких к государственному аппарату.