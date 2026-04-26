Костюков о хамстве Киева в адрес США: осмелели!

Костюков прокомментировал хамство Украины в адрес США Костюков о хамстве Киева в адрес США: осмелели!

Москва26 апр Вести.Заместитель начальника Генштаба ВС РФ Игорь Костюков в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести" прокомментировал высказывания, звучащие от Украины в адрес США.

На вопрос Зарубина о том, слышал ли Костюков хамские заявления украинской стороны, он дал краткий ответ.

Да, есть такое дело. Осмелели! сказал Костюков

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что хамским поведением в отношении президента США Дональда Трампа глава киевского режима Владимир Зеленский пытается встроиться в команду глобалистов.