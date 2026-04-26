Москва26 апрВести.Соединенные Штаты сейчас находятся в крайне сложном положении, им сейчас не до Украины. Об этом заявил начальник ГУ Генштаба ВС РФ – заместитель начальника Генштаба ВС РФ Игорь Костюков в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести".
Так Костюков ответил на вопрос Зарубина о возможных переговорах.
Ну, видите, чем заняты американцы, они сейчас в крайне сложном положении, им сейчас не до Украинысказал Костюков
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что следующей страной для переговоров делегаций из США, России и Украины может стать Азербайджан.