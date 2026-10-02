Москва2 октВести.В Краснодаре во время дождя несколько человек провалились в глубокую яму, которую скрыла вода. Об этом сообщает 93.RU.
Несколько человек провалились в затопленную яму, когда переходили дорогу на пересечении улиц Тургенева и Монтажников. Сейчас на этом участке обновляют ливневую канализацию. 2 октября в соцсетях появились кадры с места происшествияотмечается в сообщении
На записи видно, как люди в темноте идут по дороге и внезапно проваливаются в яму с головой. Выбрались они своими силами.
По словам очевидцев, место работ оградили недостаточно.