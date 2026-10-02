В Краснодаре во время дождя несколько человек провалились в затопленную яму

Краснодарцы во время дождя провалились в затопленную яму с головой В Краснодаре во время дождя несколько человек провалились в затопленную яму

Москва2 окт Вести.В Краснодаре во время дождя несколько человек провалились в глубокую яму, которую скрыла вода. Об этом сообщает 93.RU.

Несколько человек провалились в затопленную яму, когда переходили дорогу на пересечении улиц Тургенева и Монтажников. Сейчас на этом участке обновляют ливневую канализацию. 2 октября в соцсетях появились кадры с места происшествия отмечается в сообщении

На записи видно, как люди в темноте идут по дороге и внезапно проваливаются в яму с головой. Выбрались они своими силами.

По словам очевидцев, место работ оградили недостаточно.