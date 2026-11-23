S&P поднял кредитный рейтинг Узбекистана до наивысшего в истории

Кредитный рейтинг Узбекистана у S&P стал наивысшим в истории S&P поднял кредитный рейтинг Узбекистана до наивысшего в истории

Москва23 ноя Вести.Рейтинговое агентство S&P подняло суверенный кредитный рейтинг Узбекистана до наивысшего в истории уровня "BB+" со стабильным прогнозом, сообщила глава администрации президента страны Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале.

Рейтинг повышен с уровня "BB", на котором страна находилась с ноября 2025 года.

Это самый высокий рейтинг в истории страны. До инвестиционного уровня BBB− осталась одна ступень заявила Мирзиёева

Она отметила, что повышение рейтинга отразило сбалансированную финансовую политику и стало результатом экономических реформ в стране. Мирзиёева заявила, что власти Узбекистана продолжат повышать доверие инвесторов к стране.

В июне министр экономического развития РФ Максим Решетников называл Узбекистан одним из главных зарубежных партнеров России.