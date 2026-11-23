Москва23 нояВести.Рейтинговое агентство S&P подняло суверенный кредитный рейтинг Узбекистана до наивысшего в истории уровня "BB+" со стабильным прогнозом, сообщила глава администрации президента страны Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале.
Рейтинг повышен с уровня "BB", на котором страна находилась с ноября 2025 года.
Это самый высокий рейтинг в истории страны. До инвестиционного уровня BBB− осталась одна ступеньзаявила Мирзиёева
Она отметила, что повышение рейтинга отразило сбалансированную финансовую политику и стало результатом экономических реформ в стране. Мирзиёева заявила, что власти Узбекистана продолжат повышать доверие инвесторов к стране.
В июне министр экономического развития РФ Максим Решетников называл Узбекистан одним из главных зарубежных партнеров России.