ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро более чем на рубль

Курсы доллара и евро ЦБ на 10 сентября опустились более чем на рубль ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро более чем на рубль

Москва9 сен Вести.Банк России установил официальный курс доллара на 10 сентября 2026 года на уровне 85,4594 рубля.

По сравнению с предыдущим значением американская валюта подешевела на 1,0136 рубля.

Официальный курс евро снизился на 1,2464 рубля и составил 99,2525 рубля.

Курс китайского юаня ЦБ понизил на 14,69 копейки, до 12,7373 рубля.

Официальные курсы Банка России используются, в частности, при расчетах по ряду финансовых инструментов, включая замещающие облигации и фьючерсы на доллар и евро.

Ранее экономист Константин Ордов заявил, что ожидает укрепления рубля через два-четыре месяца. По его словам, на это повлияет повышение цены на нефть марки Brent.