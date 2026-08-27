Курс доллара превысил 86 рублей впервые с марта Курс доллара на межбанковском рынке достиг 86 рублей впервые с 20 марта

Москва27 авг Вести.Курс доллара на межбанковском рынке впервые с 20 марта превысил отметку в 86 рублей, следует из данных компании "Финам".

К 18.31 мск курс доллара к рублю достиг показателя 86,29 рубля, что соответствует увеличению на 2,24%. Это значение стало наивысшим за последние пять месяцев.

Ранее экономист Александр Разуваев предсказал ослабление рубля к доллару до конца 2026 года. По его мнению, к этому времени он может достичь отметки в 90-100 рублей, ожидать понижения курса не приходится.

До этого Банк России установил курс доллара выше 85 рублей, что стало первым повышением до подобного уровня с сентября 2025 года.