Москва30 маяВести.Певица Лариса Долина поделилась историей о поездке в Лас-Вегас и своем выигрыше в казино. Ее слова приводит РИА Новости.
На гольф-турнире Golf Cup от Radio Monte Carlo артистка рассказала журналистам, что однажды выиграла 200 долларов, но после этого закончила игру.
Один раз в своей жизни я побывала в Лас-Вегасе. Я выиграла 200 долларов и тут же ушла. Меня совершенно не будоражат азартные игрыцитирует Долину агентство
Певица пояснила, что после выигрыша ей стало скучно, и она вместе с друзьями покинула казино.