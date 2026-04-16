Москва16 апрВести.Народный артист России Григорий Лепс направил пять миллионов рублей в помощь жителям в Дагестане, пострадавшему от стихии. Об этом стало известно РИА Новости.
Обильные осадки в регионе вызвали массовые подтопления, оползни, повреждения дорог, перебои электроснабжения и другое.
Григорий Лепс вновь доказал, что он человек дела, а не пустых слов. В связи с трагическими событиями, постигшими Республику Дагестан, музыкант принял решение перевести в помощь пострадавшим 5 миллионов рублейприводятся слова источника из окружения артиста
Ранее сообщалось, что склон горы обрушился возле дагестанского села.