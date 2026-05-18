Москва18 мая Вести.Глава Белоруссии Александр Лукашенко назвал Свердловскую область "россиеобразующей". Об этом он заявил в ходе встречи с губернатором Свердловской области Денисом Паслером.

Он назвал сотрудничество его страны с российским регионом успешным.

Я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и "россиеобразующей", если можно так сказать, областью передает БЕЛТА

Ранее Лукашенко на встрече с генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклином Грэмом поблагодарил американских партнеров за помощь, отметив значительную долю США в поставках гуманитарной помощи республике.