Москва18 маяВести.Глава Белоруссии Александр Лукашенко назвал Свердловскую область "россиеобразующей". Об этом он заявил в ходе встречи с губернатором Свердловской области Денисом Паслером.
Он назвал сотрудничество его страны с российским регионом успешным.
Я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и "россиеобразующей", если можно так сказать, областьюпередает БЕЛТА
Ранее Лукашенко на встрече с генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклином Грэмом поблагодарил американских партнеров за помощь, отметив значительную долю США в поставках гуманитарной помощи республике.