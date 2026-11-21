Москва21 нояВести.Магистральный газопровод диаметром 300 мм поврежден трактором в московском Зеленограде, из ближайшего здания эвакуировано около 250 человек, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
На проспекте Генерала Алексеева трактором поврежден магистральный газопровод диаметром 300 миллиметровпояснил собеседник агентства
Он также уточнил, что концентрация газа в воздухе была превышена.
Позже в агентстве рассказали, что авария на газопроводе устранена бригадами "Мосгаза". Пострадавших при происшествии нет.