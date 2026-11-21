Трактор в ходе работ повредил магистральный газопровод в Зеленограде

Магистральный газопровод поврежден в Зеленограде Трактор в ходе работ повредил магистральный газопровод в Зеленограде

Москва21 ноя Вести.Магистральный газопровод диаметром 300 мм поврежден трактором в московском Зеленограде, из ближайшего здания эвакуировано около 250 человек, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

На проспекте Генерала Алексеева трактором поврежден магистральный газопровод диаметром 300 миллиметров пояснил собеседник агентства

Он также уточнил, что концентрация газа в воздухе была превышена.

Позже в агентстве рассказали, что авария на газопроводе устранена бригадами "Мосгаза". Пострадавших при происшествии нет.