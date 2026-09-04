Москва4 сен Вести.Развитие страны предполагает выполнение всех социальных обязательств государства перед народом. Все это детально прописано в Народной программе партии "Единая Россия", заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе дебатов на одном из федеральных телеканалов.

Помогать людям – значит, все социальные обязательства государства будут выполнены, какая бы ни была цена на нефть, какие бы новые санкции в отношении нашей страны ни придумали сказал он

Парламентарий подчеркнул, что развитие государства также подразумевает обеспечение как экономического, так и технологического суверенитета.

Также Макаров указал на важность качественного оснащения российской армии. По его словам, те, кто сегодня стоит на защите своей родины, должны быть уверены, что их семьи "ни на одно мгновение не почувствуют себя покинутыми и забытыми".