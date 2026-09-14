МЧС: поиски двух пропавших при циклоне на Сахалине приостановлены На Сахалине речным потоком смыло домики отдыха, двое туристов пропали

Москва14 сен Вести.На Сахалине приостановили активные поиски двух человек, которые пропали во время разрушительного циклона в Углегорском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона, передает РИА Новости.

Активная фаза поисков приостановлена, но при поступлении информации о возможном местонахождении людей спасатели МЧС России незамедлительно выдвинутся в заданный квадрат поисков говорится в сообщении

Как уточняется, инцидент произошел ночью 23 августа на базе отдыха у Лесогорских термальных источников во время мощного циклона, речным потоком смыло домики отдыха. Из 11 туристов двое до сих пор не найдены.