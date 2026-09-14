Москва14 сенВести.На Сахалине приостановили активные поиски двух человек, которые пропали во время разрушительного циклона в Углегорском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона, передает РИА Новости.
Активная фаза поисков приостановлена, но при поступлении информации о возможном местонахождении людей спасатели МЧС России незамедлительно выдвинутся в заданный квадрат поисковговорится в сообщении
Как уточняется, инцидент произошел ночью 23 августа на базе отдыха у Лесогорских термальных источников во время мощного циклона, речным потоком смыло домики отдыха. Из 11 туристов двое до сих пор не найдены.