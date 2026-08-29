На Сахалине продолжают искать двух человек, унесенных в реку во время циклона

Спасатели на Сахалине исследовали 130 км в поисках пропавших туристов На Сахалине продолжают искать двух человек, унесенных в реку во время циклона

Москва29 авг Вести.Сахалинские спасатели продолжают поиски двух человек, пропавших без вести в районе Лесогорских термальных источников во время циклона, обследовано порядка 130 километров берега. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что 23 августа на базе отдыха в Углегорском районе речной поток смыл домики отдыха, из 11 туристов двое пропали без вести.

Специалисты чрезвычайного ведомства продолжают поиск двух человек, пропавших в районе Лесогорских термальных источников. Спасатели выдвинулись от базы отдыха вниз по течению реки Тавда сказано в сообщении

Спасатели осмотрели акваторию и береговую линию от города Александровск-Сахалинский в южном направлении протяженностью 50 километров, а также 80 километров береговой линии от села Орлово до села Лесогорское.