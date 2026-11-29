МЧС: подземные толчки на Камчатке ощущались силой до 4-х баллов

МЧС: землетрясение ощущалось в населенных пунктах Камчатки силой до 4-х баллов МЧС: подземные толчки на Камчатке ощущались силой до 4-х баллов

Москва29 ноя Вести.Зафиксированное на Камчатке землетрясение магнитудой 6,2 ощущалось в населенных пунктах региона силой до 4-х баллов. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Эпицентр находился на территории Елизовского округа, в 78 километрах северо-западнее Петропавловск-Камчатского городского округа. По инструментальным данным в отдельных районах Петропавловск-Камчатского, Вилючинского городских округов и Елизовского округа подземные толчки могли ощущаться силой до 4-х баллов говорится в канале ведомства на платформе MAX

Ранее 28 ноября сообщалось, что эпицентр землетрясения находился на суше на глубине 189 км.