Москва27 апр Вести.Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического сообщества (РВИО) Владимир Мединский предложил провести оптимизацию тамбовского отделения общества. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Мединского, нужно провести в региональном РВИО "чистку рядов" и оставить только активных участников.

Я бы предложил текущий год посвятить тому, чтобы посмотреть, кто из этих 1 225 членов регионального РВИО активно работает, участвует в жизни местных организаций, платит взносы, а кто, может быть, не столько активно, – и провести определенную чистку рядов заявил председатель в ходе поездки в Тамбовскую область

Он подчеркнул, что общество не гонится за численностью и что ему нужны люди, которые пользуются уважением в коллективах, в районе и в городе. В искусственных показателях, по словам Мединского, РВИО не нуждается.