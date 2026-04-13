Москва13 апр Вести.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вспомнил о писателе Джордже Оруэлле, комментируя ситуацию с блокированием Ормузского пролива американцами.

Он обратил внимание, что Белый дом решил блокировать пролив, в то время как многие страны добиваются его разблокирования.

Хотя многие страны хотят разблокировать Ормузский пролив, Белый дом решил его заблокировать. Блокировка = разблокировка? Злодеи Оруэлла возвращаются с новой силой. Что дальше? Конечно, война - это мир… указал Медведев в соцсети X

Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) по поручению американского президента Дональда Трампа приступило к блокаде Ормузского пролива.