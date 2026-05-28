Межзвездный объект 3I/ATLAS: мог ли он принести жизнь на Землю Ученый Шематович оценил гипотезу "инопланетных семян" от 3I/ATLAS

Москва28 мая Вести.Межзвездный объект 3I/ATLAS стал предметом дискуссий среди ученых и популяризаторов науки после появления гипотез о его возможной "искусственной" природе и способности переносить органику или даже формы жизни между звездными системами.

Знаменитый гарвардский астроном Ави Леб в своем блоге ранее предположил, что объект может быть не обычной кометой, а либо естественным телом с необычными свойствами, либо созданной разумной цивилизацией конструкцией, потенциально предназначенной для переноса "семян жизни" между планетами.

В рамках этой гипотезы Леб сравнил 3I/ATLAS с "одуванчиком", распространяющим органические "семена", а также выдвинул идею так называемого "межзвездного садовника", направляющего подобные объекты к потенциально обитаемым системам.

Однако российские ученые относятся к таким интерпретациям осторожно. Заведующий отделом исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Валерий Шематович в беседе с KP.RU отметил, что обнаружение органических молекул в межзвездных объектах и астероидах – ожидаемое явление и не является доказательством существования жизни или искусственного происхождения.

По его словам, органические соединения, включая "кирпичики жизни", широко распространены в космосе и встречаются даже в межзвездной среде, а доставка таких веществ на Землю возможна через обычные метеориты и пыль, что соответствует научной концепции панспермии.

При этом ученые подчеркивают, что несмотря на наличие сложной органики в космосе, прямых доказательств того, что 3I/ATLAS принес на Землю живые организмы или был создан искусственно, не существует. Большинство наблюдаемых фактов укладывается в стандартные модели кометной и межзвездной химии.