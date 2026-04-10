Глава МИД Британии: нестабильность в мире не закончится на Ормузском проливе

Москва10 апр Вести.Глобальная нестабильность сохранится даже после открытия Ормузского пролива, такого мнения придерживается министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер.

В подтверждение своей позиции она заявила, что события на Ближнем Востоке оказывают значительное давление на мировое сообщество.

Может показаться, что иранский кризис — это редкое потрясение, происходящее раз в поколение. Однако за последние шесть лет это уже третий случай, когда международные события вызывают серьезные экономические потрясения. Нестабильность и волатильность стали хроническими, а турбулентность — новой нормой ... Эта реальность началась не с войны в Иране и не закончится открытием пролива сказала Купер на торжественном пасхальном ужине в Лондоне

Глава британского внешнеполитического ведомства добавила, что Лондон долгое время придерживался устаревших представлений о безопасности, сложившихся в последние два десятилетия.

Страна рассчитывала на "мирные дивиденды" после окончания холодной войны, что привело к значительному сокращению оборонных расходов.

По словам бывшего министра обороны от Консервативной партии, военные возможности были серьезно подорваны приводит РИА Новости слова главы британского МИД

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп сообщил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели​​​. Вскоре после этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Исламской Республикой Ормузского пролива.

Однако уже в ночь на 10 апреля американский лидер стал утверждать, что Тегеран не соблюдает условий соглашения о пропуске судов через названный пролив.