МИД: отправка миротворцев ООН на "Бушер" зависит от готовности Ирана их принять

Москва13 апр Вести.Отправка миротворцев ООН для обеспечения безопасности атомной электростанции "Бушер" будет зависеть от готовности Ирана принять такую миссию. Об этом РИА Новости заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

Он уточнил, что согласие принимающей стороны является главным условием миротворчества.

Ранее глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью информационной службе "Вести" заявил, что атомная электростанция "Бушер" остается для России приоритетом, но что еще более важно – это жизнь и здоровье людей. Он также сообщил о планах по очередной волне эвакуации сотрудников Росатома, которые находятся на территории АЭС.