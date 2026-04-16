МИД РФ: Москва не получала от Евросоюза запроса на поставку энергоресурсов

Москва16 апр Вести.Москва не получала запроса от Евросоюза на поставку энергоресурсов на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, российская сторона готова рассмотреть любой запрос от ЕС на поставку энергоресурсов, однако они будут изучаться с точки зрения надежности возможных контрактов.

Никаких официальных запросов (на поставку энергоресурсов РФ) со стороны Евросоюза не было сказал Александр Грушко журналистам

6 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на фоне конфликта в Иране Москва фиксирует существенное повышение спроса на российские энергоресурсы и энергоносители. Он подчеркнул, что РФ может дать гарантии на поставки законтрактованного газа.