МО РФ показало кадры удара по сухогрузу с вооружением ВСУ у Одессы

Минобороны обнародовало видео удара по судну с грузом для ВСУ МО РФ показало кадры удара по сухогрузу с вооружением ВСУ у Одессы

Москва8 авг Вести.Минобороны России в субботу опубликовало видеозапись удара, нанесенного восточнее Одессы по морскому сухогрузу, который вез вооружение и имущество для ВСУ.

Седьмого августа 2026 года в 15.00 мск в акватории Черного моря восточнее Одессы беспилотным летательным аппаратом "Герань-4 сикер" был нанесен удар по сухогрузу, участвующему в транспортировке вооружения и имущества военного назначения, использующегося в интересах ВСУ говорится в сообщении к видео МО РФ

Ранее в субботу в оборонном ведомстве сообщили, что российские военные ударными беспилотниками подбили в районе Одессы два сухогруза с грузом для ВСУ.