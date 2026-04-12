Москва12 апр Вести.Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в эфире "СоловьёвLIVE" назвал циничной поездку бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Украину и заявил, что его вина в развязывании конфликта не забыта.

Мирошник подчеркнул, что многие украинцы, понимая роль Джонсона в развязывании конфликта и продолжении кровопролития, выражали свое негативное отношение к нему в комментариях в соцсетях.

Я пообщался со своими коллегами, они внимательно отслеживали многие украинские паблики, в которых публиковали вот эту информацию о том, что вот этот товарищ приехал… В комментариях обычные украинцы излагали свое отношение к нему откровенно матом. То есть очень многие люди понимают роль Джонсона в развязывании конфликта, продолжении военных действий и кровопролитии. Его слова о том, что давайте не будем ничего делать, давайте просто воевать. Поэтому его личная, персональная ответственность, его личная, персональная вина в этих процессах, она не забыта. Я уверен, она обязательно вернется к определенной правовой ответственности именно этого человека, который не дал тогда завершить переговоры, которые шли как раз достаточно плодотворно, и были определенные шансы для того, чтобы выйти на какой-то, как минимум, лайт-режим договоренностей… То есть это лежит на совести Джонсона. Поэтому его возвращение к местам былых преступлений – это, знаете, с одной стороны, с его стороны, это цинизм, а с другой стороны, ну что, ну приехал, напомнил о том, что, ах да, мы тебя тоже еще не посадили, ты еще не ответил за то, что ты совершил заявил Мирошник

Ранее Борис Джонсон рассказал, что недавно посетил позиции Вооруженных сил Украины в Запорожской области и остался недоволен тем, что там увидел.