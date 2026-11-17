Минобороны: при крушении Ан-12 в Кемеровской области погибли 19 человек

МО: при крушении Ан-12 в Кемеровской области погибли 19 человек Минобороны: при крушении Ан-12 в Кемеровской области погибли 19 человек

Москва17 ноя Вести.При крушении военно-транспортного самолета Ан-12 в Кемеровской области погибли 19 человек. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что крушение произошло при выполнении планового полета. По данным министерства, воздушное судно упало в безлюдном районе.

На борту вместе с экипажем находилось 19 человек, они погибли говорится в сообщении Минобороны

По предварительным данным, причина катастрофы - техническая неисправность, отмечается в публикации. В настоящий момент комиссия ВКС РФ устанавливает обстоятельства случившегося.