Москва17 нояВести.При крушении военно-транспортного самолета Ан-12 в Кемеровской области погибли 19 человек. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что крушение произошло при выполнении планового полета. По данным министерства, воздушное судно упало в безлюдном районе.
На борту вместе с экипажем находилось 19 человек, они погиблиговорится в сообщении Минобороны
По предварительным данным, причина катастрофы - техническая неисправность, отмечается в публикации. В настоящий момент комиссия ВКС РФ устанавливает обстоятельства случившегося.